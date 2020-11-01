شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإصدار قانون الدين العام في الكويت قبل الانتخابات الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار أن يتم إصدار قانون الدين العام في الكويت قبل الانتخابات الجديدة من خلال مرسوم أميري، ليكون نافذاً في وقت لاحق.

وأكد أنه لابد أن يواكب أي مرسوم أميري المزيد من تخفيض وترشيد للإنفاق، بحسب قناة العربية.

يشار إلى أن البيئة التشريعية التي تخص الشأن الاقتصادي شهدت بعض التغيرات الكبرى خلال الفترة الماضية، ففي شهر أغسطس الماضي اعتمد البرلمان الكويتي قانون جديد للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويُتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

ويتيح القانون الجديد التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، بالإضافة لإيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

والقانون الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر في تجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

يشار إلى أن الكويت كانت قد أقرت قانوناً للإفلاس قبل 40 عاماً، وبموجبه كان التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعد القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرَّماً إلا في حالة التدليس.

ويأتي إقرار القانون بعد معاناة أغلب الشركات من أزمة تداعيات كورونا كشف استطلاع رأي صدر في مايو الماضي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.