شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي المالية" تتوقع وصول قيمة الإيرادات النفطية لـ350 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الراجحي المالية أن تصل قيمة الإيرادات النفطية في الموازنة السعودية خلال العام الحالي لـ350 مليار ريال.

وذكرت شركة الأبحاث أنه في حال قامت أرامكو بدفع أرباحها بالكامل وقيمتها 75 مليار دولار، فقد تصل عائدات النفط إلى 450 مليار ريال، بحسب موقع قناة العربية.

وقدر التقرير أن تصل عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال، على أن ترتفع إلى 88 مليار ريال في2021، مشيرا إلى إن الإنفاق الحكومي يتماشى مع التوقعات ومستمر في التحسن وتوجد أدلة على كفاءة في الإنفاق.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية السعودية، فإن إيرادات الميزانية العامة تراجعت خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 24%، إلى 541.59 مليار ريال مقارنة بـ 713.32 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % إلى 224.52 مليار ريال، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.