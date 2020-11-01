شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي شريك في استثمار مليار دولار بأصول ريلاينس الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريلاينس أن صندوق الاستثمار السعودي (السيادي السعودي) وجهاز أبوظبي للاستثمار سيستثمران نحو 507.2 مليون دولار في شراء وحدات من صندوق البنية التحتية للألياف الرقمية " Digital Fiber Infrastructure Trust".

ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة "جيو بلاتفورمز"، منصة الخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار تواجد الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص، بحسب موقع قناة العربية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.