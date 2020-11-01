شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.65% بما يعادل -215.33 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,076.79، ليستهدف أولى مستويات الدعم القريبة عند 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,808.54 ومستوى المقاومة 8,076.79.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
8
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
191
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عدد أسهم الشركات الثابتة
0
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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