كهرباء السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 01-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كهرباء السعودية (5110) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.54% بما يعادل -0.90 نقطة، وذلك أمام سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.04، ليستهدف مستوى الدعم المهم 18.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.10 ومستوى المقاومة 20.04.
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