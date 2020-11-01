العقارية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم العقارية (4020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.07% بما يعادل -0.78 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليستقر أدنى مستوى الدعم المحوري 14.94، ليستند في نهاية التداولات لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويعتبر هذا الدعم هو آخر محطاته التي يمكن أن تكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى 14.94، ففي حالة استقرار السهم دونه ليؤكد على كسره فهذا يعني المزيد من الضغط السلبي على تداولاته بعدها، ليستهدف مستوى الدعم 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.68 ومستوى المقاومة 15.82.
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