شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يواصل محاولاته البحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، يهدف السهم من خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة ليكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.51% بما يعادل -1.10 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.85، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.85 ومستوى المقاومة 34.60.
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