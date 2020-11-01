شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.44% بما يعادل -0.52 نقطة، ليكسر بدوره مستوى الدعم المهم 14.82.

لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 14.82، ليستهدف مستوى الدعم 13.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.70.