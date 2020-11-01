شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض الأخير إلى آخر المحطات التي يمكن أن تكسبه زخماً إيجابياً يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وهو الاستناد لخط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، فقد تخطي السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليزيد من الضغوط السلبية عليه، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.16% بما يعادل -0.34 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 10.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 11.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.06.