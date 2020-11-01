شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يضاعف من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مسك (2370) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -8.80% بما يعادل -1.22 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أمام سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.22، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.72 ومستوى المقاومة 13.22.
كانت هذه تفاصيل خبر مسك يضاعف من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.