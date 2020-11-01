شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يضاعف من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مسك (2370) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -8.80% بما يعادل -1.22 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أمام سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.22، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.72 ومستوى المقاومة 13.22.