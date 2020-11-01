شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يضاعف من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التأمين العربية (8160) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -7.46% بما يعادل -1.12 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد جاء هذا التراجع بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.90، ليستهدف مستوى الدعم 12.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 مستوى المقاومة 15.00.