شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يجد بعض الدعم – تحليل صباحي – 01-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم مشاعر ريت (4337) في بداية تداولات مسجلاً أدنى سعر له عند 7.32، استند في هذا الوقت لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليقلص الكثير من تلك الخسائر، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليغلق السهم في نهاية التداولات على تراجع بلغت نسبته -0.50% بما يعادل -0.04 نقطة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.79، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.32.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.60 ومستوى المقاومة 8.32.
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