تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى ، اليوم الأحد 1-11-2020 في الأسواق بمحافظة القاهرة وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية ، حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، ، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو ،وأسعارالبرجراللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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