شكرا لقرائتكم خبر عن أين تتجه أسعار الذهب بعد هبوط 30 دولار عالميا ؟.. حلقة جديدة من أسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 30 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط تقريبا ما بين 12 إلى 14 جنيها للجرام، وفى حلقة جديدة من برنامج أسواق ناقشت أسباب هبوط الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى مناقشة مستقبل سعر الدولار في السوق المصرى.

وهبط الذهب عالميا 2 % ليصل إلى 1870 ثم أخذ طريقا للارتفاع لكن بشكل محدود ليغلق عند 1878 دولار وذلك مع تراجع الدولار ، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

ويتجه الذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن الذهب مرتفع 24 % تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.