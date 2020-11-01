شكرا لقرائتكم خبر عن 4209 ألف طن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ 4211 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 4209 ألف طن في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت ألفي طن.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى حيث بلغت نحو 2169 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 2591 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 422 ألف طن.

في نفس السياق، تراجع الإنتاج من الغاز الطبيعي في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 3931 ألف طن، بينما كان الإنتاج نحو 4477 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 546 ألف طن، أما بالنسبة لإنتاج الزيت الخام والمكثفات فقد سجلت نحو 2598 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 2711 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق تراجع بلغ 113 ألف طن.

وكانت معدلات الاستهلاك المحلي من البترول حققت قفزة كبيرة في شهر يوليو الماضي، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 8253 ألف طن، مقابل 6620 ألف طن في شهر يوليو من عام 2019، بارتفاع بلغ نحو 1633 ألف طن، كما انخفض الإنتاج من البترول خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 6628 ألف طن، مقابل 7112 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 484 ألف طن.