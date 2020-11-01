شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة خلال أكتوبر مع بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وهم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.7%، 5.2%، 0.01%، على التوالي، وصعد الثاني مع بدء العام الدراسي الجديد خلال الشهر المنتهي، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 11.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.4%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8.3%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والسياحة والترفيه بنسبة 7.7%، 7.4%، على التوالي.
كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 5.8%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%، يليه قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 1.9%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 5.27% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.22% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 17.91% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 605.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 313.4 مليار جنيه إلى 304 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.8 مليار جنيه إلى 191.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.01%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 505.2 مليار جنيه إلى 495.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.6%.
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