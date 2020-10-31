شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غزل المحلة يؤكد وصول معدات النسيج الحديثة للشركة خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عمرو ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى ، أن مشروع التطوير يعتمد في التمويل على جزء من القرض الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا بنحو 60% وباقى النسبة 40% ستكون من خلال بيع أصول غير مستغلة بالشركة.
وردا على سؤال لـ " الخليج 365" حول تأثير بناء أكبر مصنع غزل ونسيح في العالم داخل الشركة ، على المنتجات التقليدية ، أكد أنه سيتم انتاج 145 ألف متر ملايات يوميا، وهذا الرقم لا يقارن أبدا بما يتم انتاجه حاليا فنسبة المقارنة لا تذكر ، لافتا أن معدات التدريب وصلت بالفعل فيما ستصل بقية المعدات والآلات الخاصة بالمصانع في فترة تتراوح من 8 أشهر إلى سنة .
وأوضح أحمد عمرو ، أن الشركة عانت الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا ، التي ضاعفت تقريبا من الخسائر حيث بلغت نحو 905 ملايين جنيه العام المالى 2019-2020 ، بخلاف تأثير الصادرات لأوروبا بشكل كبير ،وبالتالي فإن مشروع تطوير الشركة بمثابة الإنقاذ لها ولا سيما أنه يحظى بدعم كبير من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .
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