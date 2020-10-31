%102 نسبةالتزام دول أوبك بإتفاق خفض إنتاج النفط سبتمبر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ، أن نسبة التزام دول أوبك بلس ، بإتفاق خفض إنتاج النفط بلغت 102% في شهر سبتمبر 2020، وهي الأعلى منذ شهر مايو الماضي باستثناء التخفيضات الإضافية الطوعية في شهر يونيو 2020 .
وأوضح تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط حول التطورات البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت ضرورة التزام جميع الدول المشاركة في إعلان التعاون بتحقيق المطابقة الكاملة بنسبة 100 % لافتا إلي تعويض الفائض في الإنتاج من قبل الدول التي لم تلتزم بالتخفيضات المتفق عليها لفترة تمتد حتي ديسمبر 2020 وفي هذا السياق بلغ حجم التعويضات 249 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر 2020
وأشار التقرير، إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الاقتصادات الرئيسية، لا سيما في الأميركتين وآسيا وأوروبا، ما يستوجب ضرورة توخي اليقظة واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في ظل ظروف السوق غير المستقرة وآفاقها المستقبلية.
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