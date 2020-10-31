شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية 37.46 دولار لبرميل برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 37.46 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت عند التسوية ، منخفضا بمقدار 19سنتا وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35.79دولار للبرميل.

وكشف استطلاع للرأى أجرته رويترز ، أن أسعار النفط ستحوم فى نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافى فى 2021 مع تسبب تسارع تفشى فيروس كورونا فى تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد.

وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن تبلغ أسعار خام برنت القياسى العالمى 42.32 دولار فى المتوسط بـ2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار فى الاستطلاع السابق و42.45 دولار فى المتوسط منذ بداية العام الجارى.

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كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل من متوسط فى الشهر الماضى عند 50.41 دولار، ويقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الثالث من نوفمبر.

ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع متوسط 38.70 دولار في سبتمبر.