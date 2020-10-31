شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الإمدادات النفطية العالمية 2020 بسبب اتفاق "أوبك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، انخفاض الإمدادات النفطية العالمية خلال عام 2020 على خلفية اتفاق دول أوبك بلس ، بشأن خفض قياسي لإنتاج النفط الخام والذى دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر مايو 2020.

وذكر تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، عن التطورات في الأوضاع البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط في دولة ليبيا التي لا يشملها اتفاق دول أوبك بلس ، عقب توقف دام لمدة 8 أشهر حيث تشير أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول انتاج ليبيا النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال التقرير، أن الدول الأعضاء المصدرة للبترول تأثرت خلال عام2020 بالصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليها من انخفاض في أسعار النفط الخام العالمية والطلب عليه مضيفا أنه تزامنا مع ارتفاع نسبة التزام دول أوبك بلس ،بإتفاق خفض الإنتاج والذي نجح في استرداد جزء من الخسائر في أسعار النفط التي لاتزال أقل بنسبة 40%من مستواها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد تراجعت بشكل حاد الإيرادات النفطية والتي تعد أهم مصادر الدخل القومي في الدول الأعضاء والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح التقرير، أنه بالنظر في الأوضاع البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، تبين أن السياسات النقدية والحزم المالية التحفيزية التي نفذتها غالبية الدول الأعضاء علي صعيد الصحة والمالية العامة والقطاع المالي حدت من الآثار الاقتصادية المباشرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن برامج الإصلاح والتنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول الأعضاء في المنظمة والتي شهدت تحسن نسبي في مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية، دعما نسبيا للأداء الاقتصادي.