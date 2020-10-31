شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 31-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 31 -10-2020 فى مصر بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية ارتفاع محدود بقيمة 4 دولارات بالسعر العالمية للأوقية، والتى ارتفعت من 1874 إلى 1878 دولارا، وهو ما أثر على الذهب فى مصر ليرتفع جنيهين لجميع الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم .. الذهب عيار 18 سجل 704 جنيهات. الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 939 جنيها.

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واستقرت أسعار العملات اليوم السبت 31-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: 18.23 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: سجل 20.16 جنيه للشراء، 20.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.