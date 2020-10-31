شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: بيع أراضى بـ 10مليارات جنيه لتمويل تطوير الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 31-10-2020 ، العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها تصريحات مهمة لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق حول خطط التطوير المستقبلية.

وزير قطاع الأعمال يكشف التنسيق مع وزارة الإسكان لبيع أراضى بـ 10 مليارات جنيه لتطوير الشركات.. هشام توفيق يؤكد تميز نتائج القطن القصير بشرق العوينات.. مليون قنطار إجمالى إنتاج العام الجارى.. وخطة لتحسين الجودة

‏كشف الدكتور هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير كل شركات الغزل والنسيج سوف يتم الانتهاء منها أواخر عام 2022 ، فيما سيتم الانتهاء من بعض المصانع قبل هذا التاريخ، لافتا في تصريحات له : عندنا مصنع الغزل رقم 1 بشركة غزل المحلة تعرض لبعض التأخير في الإنشاءات ،حيث كان من المتوقع الانتهاء منه في شهر سبتمبر القادم ؛لكن سوف نتحدث مع الشركة المنفذة للإسراع في العمل والعمل على مدار 24 ساعة يوميا حتى يتم الانتهاء منه بنهاية 2021.

وأضاف هشام توفيق أنه سوف يتم متابعة سير العمل في المصنع بصورة أسبوعية حتى يتم الانتهاء منه فى اطار مشروع التطوير بتكلفة نحو 21 مليار جنيه ،حيث تشمل عملية التطوير كل الشركات وتتضمن العديد من المحاور أبرزها إنشاء 4 مراكز تصدير في غزل المحلة وكفر الدوار ودمياط وشبين الكوم ، بحيث تكون هذه المنتجات عالية الجودة ومن القطن المصري لأنها سوف تباع بأسعار مرتفعة.

أوضح الوزير أن القطن المصري يستحق مكانة أفضل، مضيفا: نحن نعمل على هذا من خلال المسوقين الذين يجب أن يحصلوا لنا على عقود مجزية خلال الفترة القادمة، بحيث يتم غزل القطن وتصنيع قماش منه ويتم استخدام احتياجات شركاتنا، ثم بيع الباقي في صورة قماش أو في صورة غزول إلى الشركات .

وكشف الوزير أن إنتاج القطن المصري هذا العام سيكون فى حدود مليون قنطار، مضيفا: نحن نسعى إلى تصنيع المليون قنطار وتسويقها منتجات وقماش وغزول والاستفادة من المحالج الجديدة ، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على تصنيع 4 منتجات منها القمصان والملايات والفوط والملابس الداخلية ،ولا سيما أننا نسعى للاستفادة من 8 اتفاقيات جمركية مع مختلف دول العالم لتصدير المنتجات القطنية بدون جمارك.

وأضاف: كما نأمل أن نزيد المساحة المزروعة بالقطن مجددا لتصل إلى 2.2 مليون قنطار، بحيث يتم تحقق الربحية لكل الداخلين في العملية الإنتاجية وبالتالى تحويل خسائر الشركات من 2.750 مليار جنيه إلى ربح يصل لنحو 3 مليارات جنيه، بعد 3 سنوات من التشغيل أي بعد 5 سنوات من الوقت الحالى .

وفيما يتعلق بالقطن القصير التيلة بشرق العوينات قال الوزير: في غضون 10 أيام سننتهي من حصد وجني القطن ، موضحا أنه بعد الحصاد سيتم تقييم التجربة، والإعلان عنها ؛ لكن الأرقام مبشرة للغاية حتى الآن .

ارتفاع استهلاك البوتاجاز إلى 280 ألف طن فى أغسطس الماضى

سجل مؤشر استهلاك البوتاجاز ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 280 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 274.1 ألف طن فى شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت 5.9 آلاف طن.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة من الاستهلاك ترتب عليها ارتفاع فى معدلات الاستيراد، حيث بلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 154.2 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 119 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 35.2 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 155 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 155.2 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019.

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وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى سجل ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ 4211 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 4209 ألف طن فى شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت ألفى طن.

اتحاد التأمين يوصى باستخدام التكنولوجيا وتقديم أسعار مناسبة للأعمال الحرة

أوصى الاتحاد المصرى للتأمين مقدمي التأمين متناهى الصغر، بضرورة دمج استخدام التكنولوجيا، وتقديم أسعار معقولة وديناميكية لعمال الأعمال الحرة، لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية" تتضمن بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تساعد مقدمي الخدمات على تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهي الصغر ما يلي: الاستجابة لمرونة الوظائف المؤقتة العمالية، حيث يرغب عمال الأعمال الحرة فى أن يكونوا قادرين على شراء التغطية التأمينية، قبل أن يبدؤوا فى تنفيذ أعمالهم وبالتالي، يجب أن يكون للمنتج خيار تغطية عند الطلب يسمح للعمال بدفع أقساط فقط عند تنفيذ الأعمال، ودمج استخدام التكنولوجيا نظرًا لطبيعة المهارة التكنولوجية للعاملين الشباب وحاجتهم إلى تجربة فعالة.

شعبة القصابين تؤكد استمرار طرح لحوم بوفرة كبيرة للعمل على استقرار الأسعار

كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم اليوم السبت 21-10-2020 تسجل استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، بالتزامن مع استمرار طرح لحوم بوفرة كبيرة في منافذ التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز من 110-130 جنيها وسجلت أسعار اللحوم الضأن من 120-140 ، بينما سجلت جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو ، وتراواحت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

والجدير بالذكر أنه لزيادة انتاج اللحوم والألبان قررت الحكومة منح تراخيص تشغيل مايقرب من 56 ألف مزرعة حيوانية و داجنة وعلفية ، و بلغت مخصصات حجم البتلو حوالي4 مليار جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، خاصة بعد نجاح المشروع فى تسمين 138 ألف رأس من خلال 15 الف مربى مستفيدين من المشروع.

مصر تُودِع لدى منظمة التعاون الاقتصادى وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أودعت لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» لتطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبى الضار، والازدواج الضريبى، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب، أو تخضع لضرائب بأسعار مخفضة وهو ما يفقد الخزانة العامة العشرات من مليارات الجنيهات؛ وبذلك تكون مصر قد استكملت جميع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أول يناير المقبل.

أوضح أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» يُسهم فى الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دوليًا، عن طريق سد ثغرات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الحالية، وتعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.

قال رامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، إن مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف في يونيه ٢٠١٧، وأقر البرلمان المصرى مشروع قانون للتصديق على هذه الاتفاقية فى أغسطس ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن مصر أودعت إلكترونيًا وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية في ٢٩ سبتمبر الماضى.