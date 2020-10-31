شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 31-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 31-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.66 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 226.66 ريال بما يعادل 60.44$ سعر الذهب عيار 24بنحو 226.66 ريال بما يعادل 60.44$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.77 ريال بما يعادل 55.40$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.77 ريال بما يعادل 55.40$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.33 ريال بما يعادل 52.88$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.33 ريال بما يعادل 52.88$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.99 ريال بما يعادل 45.33$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.99 ريال بما يعادل 45.33$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.22 ريال بما يعادل 35.26$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.22 ريال بما يعادل 35.26$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.33 ريال بما يعادل 30.22$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.33 ريال بما يعادل 30.22$

سعر أوقية الذهببنحو 7,049 ريال بما يعادل 1,880$ سعر أوقية الذهببنحو 7,049 ريال بما يعادل 1,880$

Advertisements سعر جنيه الذهب بنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.07$

سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 226,655 ريال بما يعادل 60,437$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.07$ وربح الذهب أمس الجمعة إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافى الاقتصاد العالمى عن مساره. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1869.16 دولار للأوقية. وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1869 دولارا.

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