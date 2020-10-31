شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم السبت 31-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 31-10-2020، والتي سجلت استقرارا وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.
وقالت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية إن أسعار البرتقال ابو سرة انخفضت لتسجل 3-5.5 مقابل 3.5- 7 جنيهات، وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 6-12 جنيها، وأن أسعار المانجو من 10 الي 20 جنيها، والعنب الأحمر رومي 3-4 جنيهات، والعنب الكريمسون 7-11 جنيها والكمثري سجلت 7 الي 9 جنيهات الكنتالوب تراوح بين 4 و5 جنيهات، والجوافه من 3 إلى 5 جنيهات، والموز المستورد من 15 الي 20 جنيها.
وأضافت أن أسعار التفاح الأحمر من 18 الي 20 جنيها، والتفاح الأخضر من 12 الي 16 جنيها، والفراولة من 9 إلى 12 جنيها، والبلح البرحي من 12 إلى 17 جنيها، و البلح الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، والتين من 6 إلى 9 جنيها، والكاكا من 7 إلى11 جنيها.
الجدير بالذكر أن مصر صدرت ما يقرب من 1.8 مليون طن فى البرتقال فى عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل أسبانيا مباشرة، وفقا لمركز التجارة الدولى وهى وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.
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