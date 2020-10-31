شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية تعانى من أكبر انخفاض منذ مارس بسبب الإغلاقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية عانت من أكبر انخفاضات أسبوعية وشهرية منذ مارس، بعد أن تراجعت الأسهم مرة أخرى أمس، استجابةً للمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لعمليات الإغلاق الجديدة في جميع أنحاء العالم. وانخفض مؤشر FTSE 100، أعلى فئة من الشركات المدرجة في لندن ، في جميع الجلسات الخمس هذا الأسبوع ، وانخفض بنسبة 4.8 في المائة إلى 5577.27 ، وهو أدنى مستوى له في ما يقرب من سبعة أشهر.

وبذلك أنهى شهر أكتوبر بانخفاض 4.9 في المائة ، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مارس، عندما كانت المرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19 في ذروتها. وانخفض المؤشر بنسبة 0.1 في المائة يوم أمس ، وهو أدنى بنسبة 26 في المائة عن الذروة التي سجلها في فبراير ، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بنسبة 11.7 في المائة من أدنى مستوياته في نهاية مارس.

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وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يفرض بوريس جونسون قيودًا صارمة جديدة على الإغلاق الوطني بعد أن أخبره العلماء في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) أن Covid-19 ينتشر بشكل أسرع بكثير من سيناريوهاتهم الأسوأ وقد يقتل 85000 شخص هذا الشتاء.

وذكرت صحيفة "التايمز" أنه من المتوقع أن يعلن جونسون عن الإجراءات الخاصة بإنجلترا ، والتي قد يتم تقديمها يوم الأربعاء وتستمر حتى 1 ديسمبر ، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين.