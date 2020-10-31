شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استهلاك البوتاجاز إلى 280 ألف طن فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مؤشر استهلاك البوتاجاز ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 280 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 274.1 ألف طن فى شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت 5.9 آلاف طن.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة من الاستهلاك ترتب عليها ارتفاع فى معدلات الاستيراد، حيث بلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز نحو 154.2 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 119 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 35.2 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 155 ألف طن فى أغسطس الماضى، مقابل 155.2 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019.

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وكان الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى سجل ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ 4211 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 4209 ألف طن فى شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت ألفى طن.

ورصدت البيانات تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى حيث بلغت نحو 2169 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2591 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 422 ألف طن.

وتراجع الإنتاج من الغاز الطبيعى فى شهر أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمتها نحو 3931 ألف طن، بينما كان الإنتاج نحو 4477 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 546 ألف طن، أما بالنسبة لإنتاج الزيت الخام والمكثفات فقد سجلت نحو 2598 ألف طن فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2711 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بفارق تراجع بلغ 113 ألف طن.