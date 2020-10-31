الاقتصاد

شعبة القصابين تؤكد استمرار طرح لحوم بوفرة كبيرة للعمل على استقرار الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم اليوم السبت 21-10-2020 تسجل استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، بالتزامن مع استمرار طرح لحوم بوفرة كبيرة في منافذ التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

 

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز من 110-130 جنيها وسجلت أسعار اللحوم الضأن من 120-140 ، بينما سجلت جنيها اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو، وسجل  اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة   بين 110-140 جنيها الكيلو ، وتراواحت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

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والجدير بالذكر أنه لزيادة انتاج اللحوم والألبان  قررت الحكومة منح تراخيص تشغيل مايقرب من 56 ألف مزرعة حيوانية و داجنة وعلفية ، و بلغت مخصصات حجم البتلو حوالي4 مليار جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، خاصة بعد نجاح المشروع فى تسمين 138 ألف رأس من خلال 15 الف مربى مستفيدين من المشروع.

 

 

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