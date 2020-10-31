شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تستهدف تأهيل 200 شركة بحلول يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تأهيل 20 شركة جديدة من أعضاء الغرفة، ليصل إجمالي الشركات المؤهلة إلى 120 شركة في ختام الدورة الخامسة من برنامج ازدهار بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ وبرعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية على وضع تصور للاستمرار واستدامة تقديم خدمات الدعم الفني والتخطيط وتنمية الموارد والتمويل للنفاذ إلى الأسواق وغيرها، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف أن إجمالي عدد الشركات المؤهلة سيصل إلى 200 بختام الدورة السابعة لبرنامج ازدهار منتصف العام القادم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي الذي يمثل رؤية مجلس إدارة غرفة الصناعات العذائية هو رفع تنافسية الصناعة ونتعاون من أجل تحقيق هذه الرؤية مع كافة الأطراف وبشراكة استيراتيجية قوية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور حسين منصور، مشيرا إلى أن الهيئة والغرفة يعملان معا في وضع الإصلاحات التشريعية والإجرائية لمواجهة كل التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مختلف القطاعات.

وقال إن صدور القانون الموحد للغذاء سيكون الأساس في القضاء علي العديد من التشوهات والمشاكل الصعبة التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنه تم حسم وإقرار إلغاء العقوبات البدنية في المخالفات الناتجة عن التشغيل والتي لا يتوفر فيها العمد أو الإضرار بالمستهلك.

وأفاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن لجنة التظلمات المشكله بالهيئة تضم في عضويتها ممثلا عن الغرفة وتجتمع بصورة دورية للنظر في كافة التظلمات المقدمة واتخاذ القرارات والاجراءات بشأنها، مؤكدا القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة يتم اعدادها استنادا علي المرجعيات الدولية .

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وقال إنه خلال أيام لن يسمح بتوريد الاغذية إلي المنشآت السياحية الا عن طريق الشركات المسجلة والمعتمده في القائمة البيضاء وكذلك سيتم تطبيق الامر نفسه في سلاسل التجزئة والسوبر ماركت.

واكد أن الغرفة تقوم بتقديم خدمات تدريب وتاهيل للشركات لمساعدتها في التسجيل و شرح بنود قوائم الفحص وكيفية التوافق مع متطلبات الهيئة بالاضافة الي رفع الوعي بالممارسات العالمية المطبقة لسلامة الغذاء من خلال اصدار عدد من الدلائل الفنية واخرها دليل مكافحة الافات المتكاملة علي مستوي المنشات الغذائية بلغتيه العربية والإنجليزية والذي تم بالتعاون مع برنامج مزارع الي مزارع الذي تنفذه منظمة لاندوليكس الامريكيه للتنمية الدوليه .