شركة هيونداي الصينية توقع عقدا لإنشاء مصنع كبير في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، الجمعة، توقيع عقد بقيمة 1.9 مليار دولار (2.2 تريليون وون) لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات النفطية في العراق.

وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، أن هيونداي أبرمت العقد مع شركة نفط البصرة لبناء منشأة من شأنها أن ترفع مستوى المخلفات في المحافظة الجنوبية.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينتج مصنع تدوير المخلفات منتجات كيميائية عالية الجودة، مثل البروبيلين والبنزين، باستخدام المخلفات المتبقية بعد تكرير النفط الخام.

وقالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إنها ستبدأ أعمال بناء المنشأة في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل على أن يتم تدشينها بحلول يوليو/تموز 2025.

وأشارت إلى أن الصفقة تمثل 11.7 بالمئة من إيرادات العام الماضي للشركة التي تعتبر شركة البناء الرئيسية في كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق، توقيع عقد مع شركة “J.G.C” اليابانية لتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية إلى منتجات عالية القيمة.

وأوضحت أن المشروع “يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب، عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات عالية القيمة، مثل الكازولين عالي الأوكتان، وزيت الغاز، والنفثا المختلطة وزيت الوقود، بمواصفات عالمية”، كما يشتمل “على وحدة التكسير بالعامل المساعد في البصرة قرب مصفى الشعيبة، وهي من المشاريع ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تدخل العراق لأول مرة، وستعمل على تحويل مادة النفط الأسود التي تشكل 40-50 بالمئة من النفط الخام، إلى منتجات خفيفة عالية القيمة”.

المصدر: سبوتنيك