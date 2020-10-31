شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن إجازة الأمراض المزمنة بقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 كل التفاصيل الخاصة بحصول الموظف الحكومي المريض بمرض مزمن على إجازة بأجر كامل وأيضا شروط الحصول عليها وأيضا عودته للعمل مرة أخرى، وذلك وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

يحصل الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية على الإجازة بأجر كامل، ويعتبر المجلس الطبي المختص المنوط له بتحديد الإجازة ومدتها.

فيما يخص مدة الإجازة يتم تحديدها وفقا للتقرير الطبي الخاص بالمجلس الطبي، إما أن تكون إجازة حتى الشفاء التام للمريض، أو استقرار الحالة بما يمكنه من العودة للعمل بتحديد من المجلس الطبي، أو بلوغ الموظف لسن المعاش حال تبين عجزه كليا.

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وأخيرا يجوز للموظف - المريض - أن يطلب كتابة إنهاء الإجازة والعودة للعمل بشرط موافقة المجلس الطبي المختص للتأكد ما إذا كانت عودته للعمل تؤثر على سلامته وسلامة العمل.

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نشر فيديو توضيحيا، عن حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمناطق النائية، في زيادة أيام الإجازات الاعتيادية وتعتبر هذه الإجازة بأجر كامل للموظف. وحدد القانون رقم 7 لسنة 1979 بشأن تحديد المناطق النائية والتي يحق للموظف أو العامل زيادة أيام إجازته الاعتيادية إلى 15 يوما في 10 مناطق، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح، والبحر الأحمر والواحات البحرية وأسوان وقنا ووادي النطرون وسوهاج.

وأصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.