شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد لسهم "تويتر" بأكثر من 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالامس، لكن السهم وقع تحت وطأة الضغوط نتيجة زيادة عدد المستخدمين دون المتوقع.



وبلغ صافي دخل الشركة 28.6 مليون دولار في الربع الثالث من 36.5 مليار دولار قبل عام، وباستثناء بعض المواد المكررة، سجلت الشركة أرباحا معدلة تسعة عشر سنتا للسهم مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ربح معدل بحوالي ستة سنتات لكل سهم.

Advertisements



وارتفعت إيرادات "تويتر" بنسبة 14% إلى 936 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات فصلية عند 777 مليون دولار.



وصعد عدد مستخدمي "تويتر" على أساس يومي في الربع الثالث إلى 187 مليون مستخدم من 145 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2019 بينما توقع محللون عدد مستخدمين عند 195 مليونا.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تويتر" بنسبة 21.1% إلى 41.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 45.1 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.