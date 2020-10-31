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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق منخفضاً بأكثر من 5% بعد استيعاب قفزة قوية في الأرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "امازون دوت كوم" خلال تداولات يوم الجمعة عقب استيعاب ارتفاع قوي في أرباح شركة التجارة الإلكترونية في الربع السنوي الثالث من العام الجاري.
وقفز صافي دخل الشركة الأمريكية بنسبة 195% إلى 6.331 مليار دولار أو ما يعادل 12.37 دولار للسهم خلال الربع السنوي الثالث من 2.134 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، فيما توقع محللون تحقيق صافي دخل قدره 7.41 دولار للسهم.
وارتفعت مبيعات "أمازون" بنسبة 37% إلى 96.14 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول من 69.98 مليار دولار في حين أشارت التوقعات إلى مبيعات عند 92.7 مليار دولار.
وتوقعت "أمازون" تحقيق إيرادات تتراوح بين 112 مليار و121 مليار دولار في الربع الرابع بينما يتوقع محللون إيرادات عند 112.5 مليار دولار.
وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 5.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 3036 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 3167 دولارا وأقل سعر عند 3019 دولارا.
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