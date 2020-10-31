شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وتسجل أكبر خسائر أسبوعية وشهرية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة وسجلت أكبر خسائر شهرية وأسبوعية منذ مارس/آذار والذي اعتبر ذروة أزمة فيروس كورونا.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم على حسابه بموقع "تويتر" ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت نموا قياسيا بنسبة 33.1% في الربع الثالث مشيرا إلى أنه لو فاز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، سيحقق الاقتصاد عاماً قويا من النمو في 2021.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للمستهلكين في أمريكا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع إنفاق الأمريكيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.



وتعرضت أسواق الأسهم العالمية وأصول المخاطرة لضغوط نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا وتفشي المرض بوتيرة سريعة دون التوصل بعد إلى علاج أو لقاح للوقاية منه.

Advertisements



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 35.79 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 10.2% وخسائر شهرية بنسبة 11.6%، وسجلت أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 37.94 دولار للبرميل، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 9.2% وخسائر شهرية بنسبة 10.3%، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 157 نقطة) إلى 26501 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.5% وخسائر شهرية بنسبة 4.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 26639 نقطة وأقل مستوى عند 26143 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.4% (ما يعادل 274 نقطة) إلى 10911 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5% وخسائر شهرية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 11129 نقطة وأقل مستوى عند 10822 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3270 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.6% وخسائر شهرية بنسبة 2.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3304 نقطة وأقل مستوى عند 3233 نقطة.