شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم تحول الدولار نحو الارتفاع أمام أغلب العملات الرئيسية، وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية، لكنه سجل خسائر أسبوعية.



وأظهرت بيانات حكومية في أمريكا أن الدخل الشخصي للمستهلكين ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%، وارتفع ارتفع إنفاق المواطنين خلال سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.

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على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



هذا، وقد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وتفشى الفيروس مؤخرا بوتيرة سريعة مع أنباء عن موجة ثانية من التفشي لا سيما في أوروبا.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 29 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 23.646 دولار للأوقية وحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.7% وخسائر شهرية بنسبة 4%، وبلغ اعلى سعر اليوم عند 23.910 دولار وأقل سعر عند 23.230 دولار.