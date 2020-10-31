شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينخفض قليلاً رغم بيانات البطالة في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات.



يأتي ذلك مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز 45 مليون حالة، ويظهر تفشي المرض في أوروبا مما اضطر دولا مثل فرنسا وألمانيا لإعادة فرض قيود الإغلاق.



وكشفت بيانات اقتصادية في اليابان أن معدل البطالة استقر عند 3% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر إلى 3.1%.

Advertisements



ويتفاءل مستثمرون بشأن استراتيجية رئيس الوزراء المعين حديثاً للنهوض بالاقتصاد الياباني وإخرجه من دائرة الانكماش رغم استمرار أزمة كروونا.



وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 4% في الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 22:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.6، وسجل أعلى سعر عند 104.7 في حين سجل أقل سعر عند 104.1.