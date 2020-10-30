شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل ذوى الإعاقة على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعى تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء ، نقدم فى التقرير التالى كيفية حصول ذوى الإعاقة على وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان .

1- توجه الى أقرب بريد مميكن بجوارك للحصول على كراسة شروط الحجز من بعد غد الأحد.

2- حدد أى الوحدات السكنية التى ترغب في حجزها والمساحة والمدينة قبل سداد مبلغ جدية الحجز.

3- احرص على أن تكون متوفرة فيك الشروط المححدة في الاعلان قبل شراء كراسة الشروط وهي كالتالي

- لابد أن تكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها

- أن تكون مستوفي لشروط الدخل المحددة

- الا تكون قد سبق لك الحصول على شقة أو قطعة أرض مدعمة قبل ذلك

- 4 - مقدم الوحدة مساحة 75 متر 1150 جنيه .

- 5- مقدم حجز الوحدة ذات المساحة 90 متر 15 الف جنيه

- 6- مقدم حجز وحدات متوسطي الدخل يبدأ من 42 الف ويصل لـ 51 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة.

- 7- المدة المحددة للتقديم لذوى الاعاقة لمدة أسبوع تبدأ من يوم الأحد وحتي الخميس ومسموح لهم التقديم خلال الفترة المحددة للمواطنين العاديين.

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-8 سيتم تسليم الوحدات خلال فترة 36 شهراً من تاريخ الاعلان.

- 9-تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

- 10- يتحمل صندوق التمويل العقارى دعم نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

11- يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ12 مدينة جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة).

12- يحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

13- الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، تشمل، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

14- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات .

15-يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات .