شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أحداث ينتظرها المستثمرين بالبورصة المصرية أبزرها عمومية "الحديد والصلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر المستثمرون بالبورصة المصرية 9 أحداث خلال جلسات الأسبوع الجاري، حيث تعقد 6 شركات اجتماعات الجمعية العامة العادية أبرزها عمومية شركة الحديد والصلب، وكذلك عمومية مصر للفنادق التي تنظر الموافقة على الخروج من العمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991 للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981، والموافقة على النظام الأساسي للشركة، كما تنظر المحكمة دعاوى قضائية أبرزها المقامة من شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاسترداد مبلغ 11 مليون جنيه المسدد إلى الهيئة.

وكان من المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة جينيال تورز، السبت، للنظر في تعديل مجلس إدارة الشركة، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن 2019، والقوائم المالية لنفس العام، إلا أن الشركة قررت تأجيلها.

وتبدأ أحداث البورصة، يوم الأحد، بنظر الدائرة الأولى استئناف دعوى شركة الأهرام للطباعة والتغليف رقم 782 لسنة 11 ق، بعدما تأجلت الجلسة الماضية، لورود تقرير الخبراء، وفي ذات اليوم ينتقل الحق في توزيع الكوبون رقم 26 لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بواقع 15.5 جنيه للسهم الواحد ينتقل لمشتري السهم على أن يتم توزيع الكوبون يوم 4 نوفمبر المقبل.

وتعقد شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، الجمعية العامة العادية لمناقشة الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج الأعمال وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

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كما تعقد شركتي مصر للفنادق، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الجمعية العامة العادية يوم الأحد، حيث تنظر الأولى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقائمة المركز المالي المعدلة في يونيو الماضي، وتناقش الجمعية التصديق على حسابات النتيجة المعدلة وحساب التوزيع المعدل عن السنة المالية الماضية، فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته الموافقة على الخروج من العمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991 للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981، والموافقة على النظام الأساسي للشركة.

وتنظر عمومية "سوديك" زيادة رأس المال المصدر للشركة بما يعادل نسبته 2 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر للشركة، على أن تخصص الزيادة للشريحتين الرابعة والخامسة من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة.

ويعقد يوم الاثنين 2 نوفمبر، الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، حيث تنظر الجمعية العادية، التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، وإخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية استمرارية الشركة.

وتنظر المحكمة، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، دعوى شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاسترداد مبلغ 11 مليون جنيه المسدد إلى الهيئة، إضافة إلى الفوائد القانونية وتعويض 5 ملايين جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة والتي كان قد صدر قرار بشطبها.

وتختتم أحداث البورصة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، باجتماع الجمعية العامة العادية لشركتي مطاحن شرق الدلتا، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، حيث تنظر الأولى تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي، وحساب توزيع الأرباح عن الفترة، وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي وانتخاب أعضاء المجلس لدورة جديدة، كما ستناقش إعدام ديون 21 عميل المنقضية بالتقادم المسقط بالمدة القانونية.

وتنظر جمعية شركة سبينالكس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة 3 سنوات، والتصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية المنتهية في نهاية يونيو الماضي.