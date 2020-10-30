شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..و"السعودية" تخسر 470 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 7.02% خاسراً 597.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7907.72 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 470.245 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.640 تريليون ريال، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين المؤشر بنسبة 1.41% خاسراً 20.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.18 نقطة، وساد اللون الأحمر على بورصتي الكويت وقطر.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.1% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2187.86 نقطة، وربح رأس المال السوقي 310 مليون درهم ليغلق عند مستوى 309.16 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.3% رابحاً 103.3 نقطة ليغلق عند مستوى بلغ 4660.04 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8.87 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.58 مليار درهم.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 7.02% خاسراً 597.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7907.72 نقطة، بأكبر وتيرة تراجع منذ مارس الماضي، وسط هبوط جماعي للقطاعات، وخسر رأس المال السوقي 470.245 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.640 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.864 مليار سهم بقيمة 44.22 مليار ريال. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 7.02% خاسراً 597.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7907.72 نقطة، بأكبر وتيرة تراجع منذ مارس الماضي، وسط هبوط جماعي للقطاعات، وخسر رأس المال السوقي 470.245 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.640 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.864 مليار سهم بقيمة 44.22 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 17.34%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.06%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 4.77%، كما هبط قطاع البنوك بنسبة 4.24%.

وتصدر سهم "أنعام القابضة" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 11.76%، أعقبه سهم "بن داود" بنسبة 9.41%، يليه سهم "بوان" بنسبة 6.17%، فيما تصدر سهم "الخليج للتدريب" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 28.23%، أعقبه سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 27%، يليه سهم "لازوردي" بنسبة 26.67%، وتصدر سهم "بن داود" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بحسب القيمة 1.927 مليار ريال.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.1% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2187.86 نقطة، وربح رأس المال السوقي 310 مليون درهم ليغلق عند مستوى 309.16 مليار درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.1% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2187.86 نقطة، وربح رأس المال السوقي 310 مليون درهم ليغلق عند مستوى 309.16 مليار درهم.

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وصعد ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة نمو 0.9% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.3%، إعمار للتطوير بنسبة 2.2%، الاتحاد العقارية بنسبة 1.43%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة انخفاض 2.11% بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.3% رابحاً 103.3 نقطة ليغلق عند مستوى بلغ 4660.04 نقطة، وربح رأس المال السوقي 8.87 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.58 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.4% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 25% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 26.3%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين المؤشر بنسبة 1.41% خاسراً 20.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.62 مليون سهم بقيمة 3.66 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين المؤشر بنسبة 1.41% خاسراً 20.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.62 مليون سهم بقيمة 3.66 مليون دينار بحريني.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط المؤشر العام بنسبة 3.21%، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.64%، ونزل مؤشر السوق الرئيسي 1.59%، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.78%، وخسر رأس المال السوقي 14 مليون دينار ليغلق عند مستوى 31.595 مليار دينار.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.84% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 3.94%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المُتحد-البحرين بنسبة 2.56%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.44%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.57%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.68% خاسراً 267.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9691.02 نقطة، للأسبوع الثالث على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار ريال قطري ليغلق عند مستوى 565.075 مليار ريال، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات، وبلغ حجم التداول 1.27 مليار سهم بقيمة 2.13 مليار ريال عبر تنفيذ 47.69 ألف صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.83%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 6.94%، يليه قطاع البضائع والخدمات والاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بنسبة 1.43%، 0.10%، على التوالي، وتراجع 38 سهماً، فيما ارتفعت 9 أسهم.