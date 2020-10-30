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الدولار الأمريكي يرتفع على نحو هامشي متخلصاً من خسائره السابقة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع استمرار متابعة أزمة فيروس .


وكشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للمستهلكين في أمريكا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع إنفاق الأمريكيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.


هذا، وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز 45 مليون حالة، ويظهر تفشي المرض في أوروبا مما اضطر دولا مثل فرنسا وألمانيا لإعادة فرض قيود الإغلاق.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.

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