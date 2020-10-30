شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتكبّد خسائر جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 36.10 اليوم، ليقترب من حاجز 35.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 34.30، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 36.10 والأهم دون 37.55.

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