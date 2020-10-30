شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحاور المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمستوى المقاومة المحوري 1882.40 ولا يزال دونه حتى الآن، مما يبقي على السيناريو السلبي قائماً وفعالاً، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 1860.90 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 1794.85، بينما يمثل الثبات دون 1882.40 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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