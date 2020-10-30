شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره والخام الأمريكي ينخفض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة مع تحول الدولار نحو الارتفاع أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة أزمة كورونا تؤثر سلبيا على أداء الخام.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات حفارا إلى 221 حفارا هذا الأسبوع.



هذا، وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العامل 45 مليون حالة مما اضطر دولا مثل فرنسا وألمانيا للعودة إلى قيود الإغلاق وفرض إجراءات عزل لاحتواء المرض.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 35.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.8 دولار.