شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا للأسبوع السادس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات حفارا إلى 221 حفارا هذا الأسبوع.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفار واحد إلى 72 حفاراً بينما ارتفع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بتسعة حفارا إلى 296 حفارا.

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