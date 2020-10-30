شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً عقب يانات النمو الاقتصادي الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية تضمنت تسجيل نمو اقتصادي في الشهر الماضي بكندا.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي الكندي نموا بنسبة 1.2% في حين أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9%.



وتراجع مؤشر أسعار المواد الخام في كندا بنسبة 2.2% في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.

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وتم الضغط على العملة الكندية في ظل أزمة فيروس كورونا المتصاعدة عالميا ومواجهة العديد من الدول موجة ثانية من الفيروس التاجي.



واضطرت دول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق والعزل ولو بشكل جزئي بسبب انتشار الفيروس بوتيرة سريعة.



هذا، وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 45 مليون حالة ويواصل المرض تفشيه بشكل ملحوظ.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7509، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7531 في حين سجل أقل سعر عند 0.7491.