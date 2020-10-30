شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، بحجم تداول بلغ 31.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 290.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 207.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 706.5 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 90.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 690.3 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 136.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 677.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 210.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 612.1 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 79.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 528.1 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 288.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 446.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "البنك المصري لتنمية الصادرات" بحجم تداول 33.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 431 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 166.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 422.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.