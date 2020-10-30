شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض خلال التداولات وناسداك" أدنى 11 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة الذي يوافق آخر جلسات أكتوبر/تشرين الأول حيث وقعت وول ستريت تحت وطأة الضغوط نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 45 مليون حالة ويواصل المرض تفشيه في الولايات المتحدة وأوروبا مما اضطر بعض الدول في القارة العجوز لإعادة فرض قيود الإغلاق ولو بشكل جزئي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للمستهلكين في أمريكا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع إنفاق الأمريكيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 26314 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.4% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 10918 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 3255 نقطة.