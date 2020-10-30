شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلحق بالمعادن الصناعية نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المخاوف من تفشي فيروس كورونا تلقي بظلالها على تداولات المعادن الصناعية وأصول المخاطرة.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 45 مليون حالة ويواصل المرض تفشيه في الولايات المتحدة وأوروبا مما اضطر بعض الدول في القارة العجوز لإعادة فرض قيود الإغلاق ولو بشكل جزئي.



ولم يتم الإعلان بعد عن أي لقاح أو علاج للفيروس التاجي، وهذا ما جاء في بيان منظمة الصحة العالمية مما يعزز المخاوف بشأن الاقتصاد والطلب على السلع والمعادن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.04 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.08 دولار وأقل سعر عند 3.03 دولار.