شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره بالتزامن مع تفاقم أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وواصل الخام خسائره في ظل المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا وعودة قيود الإغلاق مما يؤثر سلبا على الطلب.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 45 مليون حالة ويواصل المرض تفشيه في الولايات المتحدة وأوروبا.



وأعلنت الحكومة الفرنسية عودة فرض إغلاق شامل على كافة أنحاء البلاد في ظل التفشي السريع للفيروس كما فرضت ألمانيا إغلاقا جزئيا على المطاعم والمسارح والحانات.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 35.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.3 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 37.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 36.8 دولار.