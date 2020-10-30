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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره رغم صدور بيانات أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات آخر جلسات أكتوبر/تشرين الأول، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت التوقعات في الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للمستهلكين في أمريكا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
وعلاوة على ذلك، ارتفع إنفاق الأمريكيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.
وتطل أزمة فيروس كورونا برأسها في كافة الأسواق وتؤثر بشكل سلبي على أداء وشهية المستثمرين مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس أعلى 45 مليون حالة عالميا.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا على وجه الخصوص، تواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها بوتيرة سريعة.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.
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