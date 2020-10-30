شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط عند الفتح مع تراجع التكنولوجيا وتنامي كوفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الجمعة، متأثرة بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.

فقد المؤشر داو جونز الصناعي 86.84 نقطة بما يعادل 0.33 % ليسجل 26572.27 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 15.85 نقطة أو 0.48 % إلى 3294.26 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 82.12 نقطة أو 0.73 % إلى 11103.47 نقطة عند الفتح.